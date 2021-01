Después de su bullada pelea, ahora solo hay amor entre Vin Diesel y Dwayne Johnson

La realización de The Fate of the Furious, la octava película de la saga, no solo dejó como consecuencia a los millones de dólares de recaudación y el inicio de una nueva etapa sin Paul Walker, sino que también legó la pelea entre Dwayne Johnson y Vin Diesel.

En redes sociales, ambos actores escribieron palabras negativas hacia el otro, con Johnson llegando inclusive a cuestionar el profesionalismo del protagonista de la saga. Todo eso dio pie a reportajes que revelaron la existencia de exigencias que solicitaban, por contrato, no perder peleas en pantalla. Inclusive se contarían los golpes de cada escena para nunca quedar como perdedor, algo que obviamente atenta directamente con las posibilidades del guión.

Todo lo anterior llevó a un quiebre entre ambos, con Johnson alejándose de la futura Fast & Furious 9 y protagonizando su propio spin-off: Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw.

Pero aunque el quiebre podría haber parecido como insoslayable, ambos actores han dado su brazo a torcer con el paso del tiempo.

Por ejemplo, Johnson agradeció a Diesel por su apoyo profesional y personal, mientras que este último ahora subió una imagen que incluye a “the Rock”. Algo impensado hace un par de años.

“Estoy bendecido al ser parte de tantos momentos emblemáticos en el cine... No reflexiono sobre ellos tanto como debería. Quizás porque estoy demasiado emocionado por lo que viene. Ja ja. Todo amor”, explicó Diesel.

The Rock respondió ante ese comentario, lo que también habría sido muy improbable en el pasado. “¡Gran toma hermano! Nos divertimos y creamos algunos momentos increíblemente icónicos por los que siempre estaré agradecido”, dijo.

Obviamente lo anterior solo impulsará los rumores sobre un retorno de Hobbs a la saga central, ya que después de Rápido y Furioso 9 están confirmadas dos películas más para cerrar la historia.