Detroit: Become Human alcanza las 8 millones de unidades vendidas

Desde Quantic Dream han dado a conocer que Detroit: Become Human ha alcanzado las 8 millones de unidades vendidas desde su lanzamiento en 2018.

Según dieron a conocer, la cifra, la alcanzan luego de que el juego superara las 2,5 millones de unidades vendidas en PC.

“2022 fue notable para QUANTIC DREAM. Logramos un aumento significativo de las ventas de nuestros tres juegos históricos para PC en comparación con 2021, un fenómeno inusual que se suma a los ya excelentes resultados de ventas registrados en los tres años anteriores”, declaró Guillaume de Fondaumière, Co-CEO de Quantic Dream.

“El éxito continuo de Detroit: Become Human, pero también el de Heavy Rain y Beyond: Two Souls, se debe a la calidad de estos títulos, a su perdurable atractivo para los jugadores de PC, así como al trabajo minucioso y a largo plazo de nuestro equipo editorial. Estamos encantados de presentar nuestras obras a un público cada vez más amplio y joven, y en todos los continentes. A finales de 2022, también vimos un nivel récord de la opción ‘lista de deseos’ sobre estos tres títulos, lo que nos da esperanzas de un 2023 igualmente excepcional.”

Detroid: Become Human se lanzó en mayo de 2018 de forma exclusiva para PlayStation 4 y en diciembre de 2019 es que llegó a PC. El juego se sitúa en un mundo futurista en donde androides comienzan a tomar conciencia y a liberarse del control de los humanos