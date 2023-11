EA no permitió que Microsoft realizara juegos de fútbol para Xbox

Una reciente información ha salido a la luz apuntando a que desde EA no permitieron que Microsoft desarrollara juegos de fútbol para Xbox.

La información proviene de un antiguo desarrollador de Microsoft, Garrett Young, quien en conversación con el podcast Kiwi Talkz, señaló que Microsoft estaba desarrollando un juego de fútbol propio que llegaría a la primera Xbox en 2001, sin embargo este se canceló luego de que firmaran un contrato con EA donde se prohibía que Microsoft realizara juegos de fútbol para Xbox.

Esta decisión se sustenta en que EA era una de las editoras más importantes de la época y según detalla Garret, en ese tiempo en Microsoft sostenían que la consola de Sega, Dreamcast, no logró convertirse en un éxito comercial porque no tuvo el soporte de EA, por lo cual no recibió importantes títulos de deportes para el público casual.

Con esto, es que el juego fue cancelado y dado que nunca se supo nada del título, se desconoce que tan avanzado estaba su desarrollo.

Cabe recordar que a lo largo de los años desde Electronic Arts han lanzado una serie de importantes títulos de diferentes deportes, como fútbol, hockey, fútbol americano, entre otros.