EA “suspendió” a Diego Armando Maradona del FIFA 22

El ídolo argentino Diego Maradona fue “suspendido” del FIFA 22 por una disputa legal debido a que Electronic Arts (EA) habría negociado con una parte equivocada y por lo tanto, se quedó sin los derechos de su imagen en el juego

Ahora, un mensaje en el inicio del juego dice: “Debido a una disputa legal de un tercero, debemos suspender a Diego Maradona de aparecer en FIFA Ultimate Team Packs, Ultimate Draft y el equipo Soccer Aid World XI. Como tal, los elementos de ícono de Diego Maradona ya no estarán disponibles en paquetes, SBC y FUT Draft, y su rango de precios se ha fijado hasta nuevo aviso. Compartimos la decepción de nuestros fanáticos y esperamos traer de regreso a uno de los íconos más grandes del fútbol en algún momento en el futuro”.

En el pasado, Maradona apareció en el modo de juego FIFA 22 Ultimate Team como ícono de FUT, con cuatro elementos de jugador ícono separados que representan a Maradona en diferentes etapas de su carrera.

La noticia no causa mucha sorpresa ya que en noviembre del año pasado, el ex representante de “La mano de Dios”, Stefano Ceci, no pudo probar su reclamo sobre los derechos legales de la imagen de Maradona, por lo que no tenía el poder de firmar documentos con Electronic Arts.

Actualmente, se cree que los bienes del astro argentino son propiedad de Matías Morla, quien habría obtenido en agosto del 2020 los derechos de la imagen del “Pelusa” en medio de una desordenada y confusa batalla legal. No obstante, a la empresa de Morla, Sattvica, se le prohibió usar cualquier marca relacionada a Maradona en marzo de 2021 por dos de las hijas del ex futbolista.

La disputa se resolvió mas tarde ese año, sin embargo, la familia de Maradona sigue peleando con Morla por los derechos de la marca y de la imagen del jugador.

Para consuelo de los fanáticos de Maradona, aún pueden crear a su personaje en el modo editor del juego y usarlo sin problemas, pero no en el modo FIFA Ultimate Team.