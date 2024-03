El corto The Spider Within presenta el tráiler de su historia del Spider-Verso

Aunque falta aún poco de tiempo para el lanzamiento de la próxima película del Spider-Verso, en Sony Pictures presentaron un primer tráiler para el corto animado que será conocido como “The Spider Within”.

A grandes rasgos, el corto presentará cómo Miles Morales debe enfrentar un ataque de pánico, enfrentando su propia ansiedad en su subconsciente. Todo esto por lo que siempre marca a un Spider-Man: los problemas para lidiar con su vida personal, sus cercanos y sus deberes que no son superhéroicos.

El corto debutará este miércoles en Youtube y pueden ver el tráiler a continuación.

The Spider Within es dirigido por Jarelle Dampier, quien ha trabajado en múltiples proyectos animados, incluyendo las series What If e Invincible, además películas como Batman: Hush y Justice League Dark: War on Apokolips.