El director de Catching Fire comandará la precuela de Los Juegos del Hambre

Lionsgate finalmente anunció al equipo creativo que tendrá la misión de llevar al cine al nuevo libro precuela de Los Juegos del Hambre.

Según cuenta The Wrap, Francis Lawrence será el encargado de dirigir la película basada en The Ballad of Songbirds and Snakes. Todo mientras Suzanne Collins, la autora de los libros, se encargará de escribir la adaptación a la pantalla grande y Michael Arndt hará el guión.

Lawrence ya tiene experiencia con la franquicia de Los Juegos del Hambre ya que dirigió Catching Fire y Mockingjay (Parte 1 y Parte 2). Por su parte, Arndt también tiene un historial con la saga como el guionista de Catching Fire .

La nueva película de Los Juegos del Hambre será producida por Collins, Brad Simpson y Nina Jacobson de Color Force, quien ha producido todas las entregas de la franquicia. Brad Simpson, quien también participará en una capacidad de producción.

The Ballad of Songbirds and Snakes estará ambientada 64 años antes de los eventos de la trilogía original y se remontará a los 10º Juegos del Hambre para contar una historia centrada en un joven Coriolanus Snow antes de que se convirtiera en el tirano presidente de Panem.

El lanzamiento del libro está fijado para el próximo 19 de mayo en formato digital y aún no hay una fecha estimada para el debut de la película.