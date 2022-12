El director de Deadpool 3 prometió que la película tendrá una buena dosis de violencia y conservará la esencia de la saga

Deadpool 3 es probablemente uno de los proyectos más intrigantes que Marvel Studios está desarrollando en estos momentos y es que mientras la compañía está trabajando en gigantescas apuestas como Avengers: Secret Wars y ambiciosas continuaciones como la serie Daredevil: Born Again, la próxima película de Wade Wilson no solo tendrá que presentar una nueva historia del mercenario varios años después del debut de Deadpool 2, sino que también tendrá que insertar a la saga en el MCU y presentarse como la primera producción con Categoría R de Marvel Studios. Todo además de traer de regreso a Hugh Jackman como Wolverine e intentar no interferir con el final de Logan.

Pero pese a que ese parece un desafío gigantesco el director de Deadpool 3, Shawn Levy, no solo aseguró que lo está pasando bien en el desarrollo de la película, sino que también indicó que lo nuevo del mercenario intentará mantener la violencia y el sello crudo que hizo tan populares a sus entregas anteriores.

“Estamos escribiendo, reescribiendo, desarrollando (y) preparando Deadpool todos los días ahora. Es una maravilla reír todos los días. Es muy delicioso escuchar, escribir y pensar en estas escenas en las que la gente simplemente habla mal. Y la violencia es directa y es ruda y es en gran medida una película de Deadpool. Y tiene a Logan allí”, dijo Levy a Collider. “Es muy divertido. Me estoy divirtiendo mucho y aún no he llegado al set. Tengo que decir que desarrollar una película de Deadpool es una de las experiencias creativas más divertidas de mi vida porque no es solo que tenga Clasificación R. Es que está tan llena de autoconciencia, y eso hace que al escribir sea muy, muy divertido de una manera que es única para esa franquicia”.

En esa línea, Levy añadió que una de las principales prioridades para Ryan Reynolds y él es que Deadpool 3 mantenga el tono “crudo, rasposo y aterrizado” del resto de la saga pese a que su inclusión en el MCU naturalmente conllevará más efectos visuales.

“La verdad es que cuanto más digitalmente generada por computadora es una película, más tiempo necesitas en la post-producción”, dijo el director apuntando a los tiempos de desarrollo. “Pero obviamente es la primera película de Deadpool en el MCU. No van a faltar los efectos visuales. Pero también es una prioridad principal para Ryan y para mí mantener a Deadpool crudo, rasposo y aterrizado en la forma en que han sido esas películas y que todos amamos”.

Deadpool 3 planea estrenarse en noviembre de 2024.