El director de la película animada de Injustice quiere continuar con esa saga, pero considera que esta entrega tendría un final satisfactorio

Aunque debido a una filtración la película de Injustice ya ha generado debate en redes sociales, aún faltan varios días para que se concrete su estreno oficial, por lo que aquí en Mouse tuvimos la oportunidad de conversar con el director Matt Peters respecto a esta adaptación de la popular franquicia de videojuegos y cómics.

Si están familiarizados con el universo de Injustice probablemente estarán al tanto que esta historia es bastante extensa ya que además del videojuego de 2013 también abarca una saga de cómics que tiene hasta una precuela y obviamente también está en videojuego conocido como Injustice 2.

En ese sentido, una de las principales dudas que se instaló cuándo se reveló que Injustice sería adaptado como una película animada tenía que ver con cómo se trasladaría esta gran historia a una sola producción. Peters explicó que para dar con los elementos centrales de la película decidieron enfocarse en la idea presente en el arco de Superman: un héroe que comienza a operar de mala manera después de que una manipulación del Joker lo llevara a matar a Lois Lane y destruir Metrópolis.

“Creo que los elementos en los que nosotros realmente queríamos enfocarnos tenían que ver con la idea de que todos estos personajes son héroes y terminas entendiendo e incluso simpatizando con todas sus motivaciones”, señaló Peters. “Ese era el principal elemento del drama. Con excepción de Harley Quinn, realmente no tenemos villanos en el papel de villanos en esta película, es básicamente héroes contra héroes. Y, como fans de estos héroes es como que terminas amando y entendiendo las motivaciones de todos estos héroes, pero también termina siendo aún más doloroso y dañino ver a esos héroes ser heridos o traicionados”.

Pese a que evidentemente Superman, Batman y Wonder Woman son figuras claves en Injustice, el cómic y el juego cuentan con varios héroes y villanos, por lo que Peters agregó que para delimitar ese aspecto de la adaptación el proceso quedó en manos de Ernie Altbacker, uno de los guionistas de la película.

“Teníamos a Ernie haciendo un gran trabajo con el guión y él fue capaz de elegir los personajes del cómic que creyó que queríamos explorar”, reveló Peters. “Obviamente Superman, Wonder Woman y Batman son la trinidad que une la historia de DC Comics. Pero fue muy divertido poder diversificarse y explorar un poco más. De verdad me gustó ver que Green Arrow se convirtiera en un personaje que jugaba un papel muy importante en la película y también (me gustó) verlo interactuar con Harley Quinn. Es algo que pensé que nunca se mezclaría”.

Pero no esperen que la presencia de personajes conocidos asegure una historia familiar ya que el director Injustice advierte que esta cinta contará con varias sorpresas.

“Creo (que aún para los más fanáticos) habrá sorpresas, porque será una sorpresa ver qué tipo de cosas incorporamos de los cómics y que cosas dejamos afuera. Pero también (será una sorpresa) por la traducción, creo que...quedé asombrado cuando estaba trabajando en la película, fue como una festividad poder trabajar con estas personas y de esta manera”, comentó el director.

Como mencionamos anteriormente la trama de Injustice se desata porque el Joker provoca que Superman asesine a Lois Lane (quien estaba embarazada) y destruya Metrópolis. Algo que lleva al héroe a un lugar muy oscuro y lo incita a dejar de lado su sello pacífico y posicionarse como una figura autoritaria a nivel mundial.

Pero aunque sería fácil catalogar al Superman de Injustice como una versión malvada del héroe que conocemos y amamos, recientemente en redes sociales se encendió un debate al respecto porque Ed Boon, el director del juego Injustice: Gods Among Us y fundador de NetherRealm Studios, utilizó su cuenta de Twitter para señalar que no era correcto catalogar así al personaje.

“Llamar al Superman de Injustice ‘Superman malvado’ es una simplificación excesiva. Recuerden por lo que pasó el chico”, escribió Boon en un tweet que aunque no sería completamente serio no tardó en generar un montón de respuestas.

Al ser consultado por esa declaración el director de la película animada de Injustice, Matt Peters, indicó que para él las cosas no serían tan simples como bueno y malo.

“En realidad lo veo como un hombre bueno que desafortunadamente está haciendo cosas malas”, dijo el director. “Creo que eso es parte del conflicto y lo que hace esto tan espectacular para ver y disfrutar”.

De hecho, Peters se define como un fanático de Superman y remarca que, aunque esta no es la versión tradicional del personaje, es una de sus partes favoritas de Injustice.

“Soy un fan de Superman así que le he estado diciendo a todos que es desde allí desde donde parto. Entonces, realmente me gusta ver todo el desarrollo que sucede con Superman”, comentó el director. “Me gusta ver (y) entender de dónde viene su dolor. La idea del conflicto que siente y también el sentimiento de responsabilidad que él siente que tiene, lo que debe hacer ahora para evitar que otras personas experimenten el dolor que él sintió. Pero al mismo tiempo es un rol tan matizado y desafortunado para él que se vuelve más doloroso”.

“Como fan me encantó porque es una oportunidad de ver un personaje que amo en una luz que no había imaginado antes”, agregó.

Antes de tomar las riendas de esta adaptación de Injustice, Peters dirigió Justice League Dark: Apokolips War junto a Christina Sotta. Esa película que debutó durante el año pasado marcó el final de la saga de películas animadas de DC que tomaron inspiración principalmente de la etapa de los cómics de DC conocida como los “Nuevos 52″, por lo que aunque la cinta incluyó varios personajes, todo venía desde una trama anterior construida con varias entregas.

Pero ese no es el caso de la película de Injustice y por ello su director dice que le gustaría que se concretaran otras apuestas en ese universo.

“Me encantaría ver más, honestamente. Como dije, tuvimos que dejar fuera de esta película algunas cosas que queríamos incluir y creo que hay mucho más del cómic y el videojuego que se puede explotar”, señaló Peters. “Me encantó trabajar en (Injustice) y espero que tengamos la oportunidad de hacer más”.

Pero mientras no hay nada garantizado, todo apunta a que la eventual continuidad de esta saga dependerá de la recepción de la primera película. Así, Peters sostiene que confía en esa producción y en particular en su final.

“Si tuviera que elegir una cosa, sin entrar en spoilers, creo que tenemos un final bastante gigante en esta película y, como alguien que llegó a esta película como un fan de Superman y todos estos otros personajes también, (la película) tiene una gran conclusión que espero que satisfaga a los fans tanto como a mí”, sentenció el director.

Esta nueva película animada de DC que simplemente se llamará Injustice debutará este 19 de octubre en formato DVD, Blu-Ray, 4K y digital.