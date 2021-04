El fuego y unos misteriosos asesinos son los enemigos de Angelina Jolie en el tráiler de Those Who Wish Me Dead

Angelina Jolie enfrentará una serie de desafíos en Those Who Wish Me Dead, su nueva película que planea estrenarse durante el próximo mes de mayo en Estados Unidos.

Those Who Wish Me Dead está basada en el libro homónimo de Michael Koryta y bajo la dirección de Taylor Sheridan (Wind River) se enfoca en la historia de Hannah (Jolie), la integrante de un grupo de bomberos expertos en el control de incendios forestales que mientras está lidiando con la pérdida de algunos de sus compañeros durante una misión tendrá que ayudar inesperadamente a un niño (Finn Little) que es perseguido por los misteriosos asesinos que mataron a su padre.

En ese escenario, Hannah no solo tendrá que ayudar al niño a escapar de los asesinos sino que también tendrá que moverse en medio de un bosque que fue incendiado a propósito por esos mismos criminales.

Those Who Wish Me Dead también contará con actuaciones de Nicholas Hoult, Aidan Gillen ,Jon Bernthal, Tyler Perry, Medina Senghore y Jake Weber,.

Puedes ver el tráiler de la película aquí:

El estreno de Those Who Wish Me Dead se concretará el próximo 14 de mayo en los cines estadounidenses y HBO Max.