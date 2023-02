El lanzamiento de The Last of Us en PC fue postergado hasta fines de marzo

El elogiado estudio Naughty Dog anunció este viernes que decidieron postergar el lanzamiento de The Last of Us Part I para PC hasta el próximo 28 de marzo.

Dicha presentación en una nueva plataforma se concretará luego del lanzamiento del remake del videojuego en Playstation 5 y, al mismo tiempo, también coincidirá con el cierre de la primera temporada de la adaptación presentada por HBO.

Según el comunicado, la postergación de “algunas pocas semanas”, ya que la fecha original era el 3 de marzo, se debe a que quieren asegurarse de que el videojuego se encuentre “en la mejor forma posible” en su lanzamiento en PC.

Al mismo tiempo, hacen notar el éxito de la adaptación televisiva y la forma en que los jugadores han compartido su experiencia desde la presentación en PS5. “Nos damos cuenta que algunos de ustedes están entusiasmados para saltar, algunos por primera vez, cuando la Parte 1 llegue a PC”, explican desde Naughty Dog.

“Estas pocas semanas adicionales nos permitirán asegurar que esta versión de The Last of Us esté a la parte de sus y nuestros estándares. Estamos entusiasmados de llevarles The Last of Us Part 1 a una nueva plataforma, llegar a nuevos y viejos jugadores con la inovlidable historia de sobreviviencia de Joel y Elli”, finalizan.