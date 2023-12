El periodo de exclusividad de Final Fantasy XVI en PS5 termina el 31 de diciembre

Buenas noticias para todos los que están esperando por Final Fantasy XVI y no tienen una PlayStation 5, y es que de la mano del tráiler presentado en The Game Awards por los DLC que recibirá el juego es que se conoció que la exclusividad con PlayStation 5 acaba el 31 de diciembre.

De esta forma es que finalizado el tráiler es que se despliega el mensaje que señala que el título “No estará disponible en otros formatos hasta por lo menos el 31 de diciembre de 20223″.

Cabe recordar que aunque se acabe la exclusividad esto no quiere decir que vaya a saltar de inmediato a otras plataformas y por el momento habrá que esperar a tener noticias desde Square Enix.

A pesar de esto, ya hace unos meses el productor del título, Naoki Yoshida ya señalaba que estaban trabajando en una versión para PC, aunque por el momento se desconoce la fecha en que llegará.

En cuanto al nuevo contenido, este corresponde a dos DLC, Echoes of the Fallen, el cual ya se encuentra disponible y The Rising Tide el cual llegará en 2024.