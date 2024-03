El productor de Piratas del Caribe confirma que la próxima será un reinicio

Después de toda la debacle que ha involucrado al actor Johnny Depp durante los últimos años, el rumbo de la franquicia de Piratas del Caribe no ha estado claro. En algún punto se habló de un reinicio con una protagonista femenina, y Margot Robbie en el medio, mientras que después el nombre de Depp salió a colación otra vez.

Sin embargo, ahora el productor Jerry Bruckheimer dejó en claro que la próxima entrega será un completo reinicio de la franquicia.

“Es difícil decirlo. No sabes, realmente no lo sabes”, dijo Bruckheimer a ComicBook tras ser consultado sobre el futuro de dos de sus franquicias, Top Gun y Piratas del Caribe. “No sabes cómo logran armarse, no lo sabes porque con Top Gun tienes a alguien que es icónico y brillante como Tom Cruise. ¿Y cuántas películas él hace antes de hacer Top Gun? No puedo responderte eso. Pero nosotros vamos a reiniciar Piratas, así que eso es más fácil de reunir porque no tienes que esperar a actores específicos”, remarcó el productor.

Ayo Edebiri, la elogiada actriz de The Bear, es la última candidata de Disney que salió a la luz para protagonizar este reinicio.

Asimismo, también se ha dicho que la historia abordaría a un grupo de jóvenes piratas intentarían dar con un tesoro. Es decir, el esquema dejará completamente atrás a Jack Sparrow.