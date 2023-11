El próximo parche de Baldur’s Gate 3 pesará 30GB

Baldur’s Gate tiene en camino su próximo parche y según han anunciado desde Larian, este pesará alrededor de 30GB, con lo cual se requerirán de 130GB de espacio libre para su instalación.

A través de la cuenta de Twitter del juego nominado a Game of the Year, es que dieron a conocer que “¡El parche 5 se lanzará pronto! Esta actualización ocupará aproximadamente 30 GB y requerirá aproximadamente 130 GB de espacio libre para su instalación.”

De acuerdo a lo que agregaron en la ocasión, aquellos que no tengan espacio para instalar la actualización “les recomendamos desinstalar BG3 y luego volver a descargar la versión parcheada”.

Cabe recordar que Baldur’s Gate 3 se lanzó el 3 de agosto pasado y es uno de los juegos más populares de es te 2023. El juego junto con estar nominado a Game of the Year en The Game Awards, tiene múltiples nominaciones, entre las que se encuentran Mejor Narrativa, Mejor Multijugador, Mejor Banda Sonora, Mejor Juego de Rol, Mejor Interpretación y Mejor Dirección.