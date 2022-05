El regreso de un clásico: This Is Spinal Tap tendrá una secuela

La clásica comedia This is Spinal Tap, que funcionó como un mockumental de una ficticia banda de heavy metal, tendrá una secuela.

Para la realización de esta historia no solo retornará el director Rob Reiner (Cuenta Conmigo, Cuento Harry Conoció a Sally, Miseria), sino que también los tres protagonistas: Michael McKean, Christopher Guest y Harry Shearer.

En Variety explican que el proyecto buscará una casa distribuidora durante este año, en el marco del próximo Festival de Cannes, y el plan será concretar un estreno en marzo de 2024. Algo que calzará justo con la conmemoración del cuadragésimo aniversario del estreno de la película original.

Respecto a la historia, en el portal explican que la idea será avanzar en el estilo de lo que fue The Last Waltz de Martin Scorsese, que fue el documental sobre la gira de despedida del grupo The Band. En el caso de la nueva película, presentarán el tour de despedida de la ficticia banda británica Spinal Tap.

El plan también será contar con la participación de músicos reales, aunque por ahora no se han entregado nombres de los artistas que serán contactados para participar en este proyecto sobre la despedida de David St. Huggins (McKean), Nigel Turner (Guest) y Derek Smalls (Shearer).