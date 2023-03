El remake live-action de Lilo & Stitch ya eligió a la actriz que interpretará a Lilo

Para bien o para mal Disney continúa avanzando en el desarrollo del remake live-action de Lilo & Stitch y esta semana el estudio finalmente eligió a la actriz que interpretará a la niña titular en esta nueva película.

Según infroma The Hollywood Reporter, una nueva actriz llamada Maia Kealoha tendrá la misión de dar vida a Lilo en esta película que será dirigida por Dean Fleischer Camp (Marcel the Shell With Shoes On).

Previamente remake live-action de Lilo & Stitch ya había sumado a Zach Galifianakis a su elenco como un personaje que aún no es revelado, por lo que por el momento se desconoce qué intérpretes darán vida a Nani, David, Cobra Bubbles, Jumba Jookiba y Pleakley.

Pero claro se espera que esta nueva cinta siga la base de la cinta de 2002 sobre una niña de Hawaii que entabla una amistad con un extraterrestre que para esta producción será realizado con CGI.