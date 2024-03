El videojuego móvil Monopoly Go tuvo un costo de marketing realmente demente

De acuerdo a un nuevo reporte de Game File. el videojuego para móviles Monopoly Go ha tenido un costo que inclusive supera al de las grandes producciones para consolas.

Aunque el videojuego ha sido muy exitoso, generando más de 2 mil millones de dólares y más de 100 millones de descargas, también ha gastado un montón de dinero para atraer a los jugadores. De acuerdo a Game File, el estudio Scopely, responsables de adaptar el popular juego de tablero, ya ha gastado más de $500 millones de dólares solo en aspectos de marketing y adquisición de usuarios.

Sin contar el costo del desarrollo del juego, que tardó siete años, esa cifra de gasto genera que Monopoly Go haya tenido un presupuesto que supera sin problemas a varios de los costosos hits de consolas de los últimos años. The Last of Us 2 costó $220 millones, mientras que Spider-Man 2 hizo lo propio con $300 millones.

Más aún, un videojuego como Cyberpunk 2077 costó más de $440 millones de dólares en su desarrollo y el de sus extensiones por DLC.

Instalado como uno de los juegos para móviles más populares, Monopoly Go fue lanzado en abril de 2023 y solo en sus primeros tres meses de existencia generó mil millones de dólares.

A la fecha, el videojuego - que simplemente propone un ciclo sin fin de tableros y muchas, pero muchas microtransacciones - ya congrega más de 10 millones de usuarios al día y sigue incrementando sus tableros y mini-temporadas para intentar que los jugadores gasten tanto como sea posible.

Sea como sea, todo lo anterior sirve para reflejar el gigantesco alcance de los videojuegos móviles y también responde por qué tantas compañías buscan que sus juegos estén en cada plataforma. Por eso toda la debacle con Fortnite por la pelea entre Epic Games y Apple fue tan disputada.