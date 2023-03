El villano de Spider-Man: Across the Spider-Verse comenzará “como un tonto” y poco a poco se volverá una amenaza más seria

En un mundo donde nombres como el Doctor Octopus y el Duende Verde son conocidos incluso fuera del circuito de los fanáticos de los cómics, claramente The Spot está lejos de tener un sitio importante dentro del panteón de los villanos de Spider-Man. Sin embargo, contra todo pronóstico aquel personaje será el antagonista central de una de las películas más esperadas del arácnido: Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Previamente ya se había indicado que The Spot representaría un desafío considerable para Miles Morales y sus aliados debido los portales a otras dimensiones que el villano es capaz de abrir. Pero ahora, cuando restan un par de meses para el debut de la película, se reveló otro llamativo detalle sobre la amenaza de ese personaje.

En el marco de un artículo de Empire (vía CBR), el equipo creativo de Spider-Man: Across the Spider-Verse planteó que el arco de The Spot comenzará pintando al personaje como un villano de bajo nivel, pero poco a poco se destapará su verdadero peligro.

“En los cómics, The Spot era un personaje de poca monta, pero tiene todo el potencial del mundo”, comentó el co-director Joaquim Dos Santos.

Ante lo que el guionista y productor Chris Miller complementó: “Comienza como un tonto, con sus portales de Looney Tunes, pero a medida que avanza la película se vuelve más poderoso. Tienes que tomarlo en serio”.

The Spot no solo será el villano de Across The Spider-Verse, sino que también será el rival a vencer en Beyond the Spider-Verse por lo que será intresante ver su evolución entre películas.

Spider-Man: Across the Spider-Verse llegará a los cines en junio de este año.