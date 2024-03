Embracer vendió al estudio Gearbox: Les costó $1.300 millones de dólares hace tres años y ahora la vendieron por solo $400 millones

El conglomerado Embracer, dueños de compañías como los especialistas en juegos de mesa Asmodee y la empresa de videojuegos THQ Nordic, decidió vender al estudio Gearbox, conocidos por desarrollar la franquicia de Borderlands.

Según se ha dado a conocer, la venta se concretó por $460 millones de dólares, una cifra que no alcanza ni a la mitad de lo que pagó Embracer hace tres años: $1.300 millones de dólares.

Los nuevos dueños de Gearbox será el conglomerado Take-Two Interactive, quienes a su vez ya poseen al estudio detrás de GTA, Rockstar Games, y 2K (BioShock). Además, como parte de la adquisición, Take-Two tomará control de sus estudios en Austin, Texas, Quebec y Montreal, tomando control además de franquicias como Tiny Tina, Homeworld, Risk of Rain y Duke Nukem.

La venta de Gearbox no será total en todo caso, ya que Embracer se quedará con el lado de publicación de Gearbox, manteniendo control de juegos como Remnant 2, Neverwinter Online, Star Trek Online y el futuro lanzamiento de Hyper Light Breaker.

También mantendrán control de los estudios Lost Boys Interactive y Captured Dimensions, los cuales serán integrados a otras partes del conglomerado.

La decisión de vender Gearbox se había dado a conocer en septiembre del año pasado, ya que Embracer no logró conseguir una inversión de $2 mil millones de dólares. En ese proceso, decidió cerrar al estudio Volition, encargados de la saga de Saints Row, y también comenzó a cancelar una veintena de videojuegos, incluyendo un título no anunciado de la saga de Deus EX.