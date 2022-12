“Es un insulto a la vida misma”: Guillermo del Toro citó a Hayao Miyazaki para criticar al arte realizado por inteligencia artificial

De un tiempo a esta parte se ha hecho frecuente ver imagenes creadas mediante herramientas de inteligencia artificial (IA) como DALL-E, pero mientras en el caso de los memes eso puede ser algo gracioso e incluso anecdótico, en lo que respecta a la creación de arte se ha generado todo un debate al respecto.

¿Son artistas quienes ordenan a una inteligencia artificial realizar determinado diseño? ¿Pueden participar de competencias los individuos que crean su arte mediante esa vía? Esas y otras preguntas han rondado con bastante frecuencia en un panorama que cada día ofrece más y llamativas herramientas de inteligencia artificial, pero mientras algunos tienen dudas Guillermo del Toro tiene clara su opinión.

En el contexto de la promoción de su película de Pinocho, del Toro conversó con el portal Decider y fue consultado sobre su opinión del arte realizado vía inteligencia artificial.

“Creo que el arte es una expresión del alma. En el mejor de los casos, abarca todo lo que eres. Por lo tanto, consumo y amo el arte hecho por humanos”, dijo Del Toro. “Estoy completamente conmovido por eso. No me interesa una ilustración hecha por máquinas y la extrapolación de información. Hablé con Dave McKean, que es un gran artista. Y me dijo, su mayor esperanza es que la IA no puede dibujar. Puede interpolar información, pero no puede dibujar. Nunca puede capturar un sentimiento, o un semblante, o la suavidad de un rostro humano, ¿sabes? Ciertamente, si esa conversación fuera sobre cine, dolería profundamente. Pienso como dice (Hayao) Miyazaki (el arte IA es) ‘un insulto a la vida misma’”.

Hayao Miyazaki, el aclamado cineasta japonés del Studio Ghibli, opinó sobre los diseños realizados con inteligencia artificial en 2016 y no midió su descontento.

“No puedo ver esto y encontrarlo interesante. Quien crea estas cosas no tiene ni idea de lo que es el dolor. Estoy completamente disgustado. Si realmente quieres hacer cosas espeluznantes, puedes seguir adelante y hacerlo. Nunca desearía incorporar esta tecnología en mi trabajo. Siento fuertemente que esto es un insulto a la vida misma”, fue parte de lo que dijo el director en ese entonces.