Este sábado regresa la Liga Latinoamérica de League of Legends

Este fin de semana finalmente comienza el torneo de Apertura 2021 de la Liga Latinoamérica (LLA) de League of Legends, el cual llega con una serie de novedades con respecto a sus transmisiones y horarios.

Como es habitual la liga se continuará jugando los sábados y domingos, aunque en un nuevo horario y entre sus novedades se encuentra la inclusión de Estral a la plantilla de equipos participantes, y el regreso de la escuadra chilena KLG.

La liga que va por su segundo año en México, también llega con una serie de desafíos de cara a la nueva temporada, y es que a pesar de contar con un escenario presencial, la liga debió cambiar a un formato remoto dada la contingencia que se vive a raíz del coronavirus.

Sobre estos desafíos hablamos hace unos días con Juan José Moreno, Director de Relaciones Públicas de Riot Games, quien nos comentó que “tenemos que seguir velando por la seguridad de los jugadores, la situación de contingencia todavía nos tiene un poco amarrado, pero estamos trabajando para que la salud de ellos sea lo más importante”.

Según nos explica, durante el año pasado “todo lo que era la logística de funcionamiento cambió, porque antes teníamos el equipo de broadcast, la sala de transmisión, todo eso tuvimos que moverlo a equipos individuales en las casa de cada una de las personas que hacen la transmisión, pasamos de ese formato en que todo el equipo estaba reunido, a uno en que todo el equipo estaba en sus casas, si bien esto causó que digamos, no tuviéramos ese ‘upgrade’ que queríamos tener en la calidad de transmisión, creo que el año pasado lo desempeñamos bastante bien y también aprendimos a poder manejar estas situaciones para el futuro”.

Otra de las novedades que presentará la liga para este año son nuevos canales de transmisión, tanto a través de la televisión tradicional como de plataformas de streaming, en el primer caso se suman varios canales, y en el caso de Chile podrá ser vista a través de Vía X.

Pero si algo llama la atención, es que este año Riot Games ha trabajado con algunos creadores de contenido para realizar co-streams de la liga, algo que sin duda llama la atención, ya que así algunos podrán seguir los encuentros de la mano de sus streamers favoritos, a pesar de esto mencionan que en esta primera etapa no se considerarán postulaciones nuevas y la lista de creadores que participan será anunciada más adelante.

A pesar de la pandemia, el 2020 no fue un mal año para los videojuegos, con un aumento considerable en ventas y consumo a través de las plataformas de streaming. La LLA no fue ajeno a esto, y según detalla Juan José Moreno, “el año pasado rompimos récord de audiencia en toda la historia de los esports de Latinoamerica de League of Legends”.

Cabe recordar que este año, además Riot Games cuenta con una realidad multijuegos, con títulos como Valorant y Legends of Runaterra, los cuales poco a poco van haciendo su lugar. “Queremos apuntar a que las audiencias de los juegos vean el competitivo de cada uno de los juegos, pero a la vez atraer a nuevas audiencias”, agregó al respecto.

La transmisión oficial de la LLA inicia este 30 de enero a partir de las 17:00 PM México, 18:00 PM Perú y Colombia, 20:00 PM Argentina y Chile.