Evangeline Lilly explicó por qué rechazó un papel en las películas de los X-Men y el proyecto de Wonder Woman de Joss Whedon

Actualmente Evangeline Lilly está vinculada al mundo de las películas de superhéroes por cortesía de su papel como Hope van Dyne/ The Wasp en el universo de Marvel Studios. Pero antes de asumir ese rol clave en la franquicia de Ant-Man, la actriz rechazó otros dos papeles en distintos proyectos inspirados en cómics: una película de Wonder Woman desarrollada por Joss Whedon y la franquicia de los X-Men amparada por Fox.

En una reciente conversación con el podcast Happy Sad Confused, Lilly fue consultada sobre su historia con las películas de superhéroes y confirmó que años atrás tuvo una reunión con Joss Whedon (The Avengers) para el papel de Wonder Woman en una película de la amazona que estaba ideando el director.

Según Lilly desde un principio dejó claro que el proyecto no le interesaba y eso no le habría parecido bien al cineasta.

“Creo que mi impresión, al salir de (la reunión con Whedon), fue que no tenía ningún interés y él podía darse cuenta”, contó la actriz. “No me atraía y no hubo nada sobre la reunión que me gustara, me animara o me hiciera pensar: ‘Oh, tengo que hacer esto’. Nada hizo click. Nada se sintió bien. Soy demasiado auténtica para mi propio bien. Quiero decir, no es bueno. Si no estoy impresionada, lo sabrás. Y tal vez no deberías saberlo a veces”.

Lilly añadió que sintió que Whedon se había “ofendido” levemente con su actitud, pero argumentó que no tenía problemas con “quemar puentes”.

“Estaba de acuerdo con que no todos en Hollywood quisieran trabajar conmigo... Siempre tenía que hacer lo que me parecía correcto. Y, sinceramente, no me gustaban las películas de superhéroes y esa es la razón principal por la que (...) sentí que no sabía qué sacaría de eso”, agregó.

Pero esa no fue la única oportunidad en que Lilly desechó un proyecto de superhéroes y en la misma entrevista reveló que cuando estaban filmando la película Real Steel de 2011, Hugh Jackman la invitó a formar parte de las películas de los X-Men.

De acuerdo a Lilly, en el contexto del rodaje el actor tras Wolverine le dijo que en Fox estaban interesados en sumarla al elenco de esas cintas. No obstante, ella desechó la oferta.

“(Jackman) dijo: ‘Oye, entonces, los chicos de X-Men me preguntaron si me acercaría a ti porque saben que no hablarás con nadie. Sabían que estaba trabajando contigo y estaban interesados en saber si alguna vez te interesaría hacer algo de X-Men’”, recordó Lilly. “Yo estaba como: ‘No. no me interesa. No me interesa.’”

La actriz continuó explicando que posteriormente se sintió mal porque le dijo al mismísimo Wolverine que no le interesaban los X-Men.

“Yo estaba como: ‘¡Me siento como una idiota porque estoy hablando con un X-Men! ¡El X-Men! Y yo le dije: ‘No, eso no atrae’. ¡¿Cómo, qué?! ¡Me sentí muy grosera!”, agregó.

Pero aunque en dos oportunidades Lilly le dijo que no al mundo de los superhéroes, obviamente terminó por ceder y sumarse a ese tipo de cintas con Ant-Man en 2015 ¿La razón? Según la actriz finalmente le dio una oportunidad a esas cintas y descubrió que no eran tan malas como creía.

“A menudo criticaba mucho (las películas de superhéroes)”Por ejemplo, se sabía que me burlaba de ellas y las trataba como formas inferiores de entretenimiento hasta que apareció Marvel”, dijo Lilly antes de añadir que por recomendación de su agente vio las cintas y su opinión cambió: “Cuando (vi las películas), pensé: ‘Oh, están haciendo algo muy diferente y genial’”.