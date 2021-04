Excompositor de la WWE criticó los “mediocres” temas de entrada que actualmente tiene la lucha libre

Un aspecto tremendamente importante en la lucha libre es la música. Cada luchador tiene su propio tema de entrada, el cual termina definiendo su personaje y acompañándolo para siempre.

En WWE, el responsable por 30 años de esa labor fue el músico Jim Johnston, quien en 2017 abandonó la compañía luego de ser paulatinamente desplazado del proceso.

Ahora, en una entrevista en el canal de YouTube de Chris Van Vliet, el ex compositor se refirió al actual estado de la música en la industria de la lucha libre, expresando su descontento.

“Creo que la música hoy en WWE y en AEW, lo siento, esto va a ser pesado, pero pienso que es realmente homogénea y mediocre y no tiene nada que ver con los personajes. Creo que por eso hay menos estrellas grandes. No creo que no haya potencial para estrellas grandes en las nóminas, escondidos por ahí. Antes de que Steve Austin fuera Steve Austin el era The Ringmaster. Y hay muchas historias como esa, esta gente necesita la historia correcta, los trajes correctos y definitivamente la música indicada para levantarlos” sentenció musico.

Johnston también se refirió al importante rol que juega la música dentro del espectáculo: “Particularmente la música, estas sirviendo a distintos fines en un sentido. Es entretenimiento para la audiencia, es una gran patada en el culo para el luchador antes de salir y para meterlo en el espacio del personaje y prepararlo para que tenga un gran desempeño”.

En esa misma línea, indicó que el problema con la música hoy es que no ayuda a definir en nada a los luchadores, creando una desconexión con el publico.

“Si estás en esa situación en la que no estas realmente seguro de tu personaje, la historia es como ‘se supone que tengo que odiar a este tipo, pero ¿por qué lo odio? ¡ni siquiera sé por qué lo tengo que odiar!’ y tu música es solo música genérica de ‘tipo luchador’, y se supone que salgas a estar en la cima del mundo y conquistar a todos - creo que es mucho pedir”, dijo el músico.

Luego de la salida de Johnston, la música de WWE estuvo a cargo del dúo CFO$ hasta 2020, en donde los nuevos temas comenzaron a ser firmados por el equipo Def Rebel, mientras que la música de AEW corre por cuenta del productor Mikey Rukus.

Johnston aseguró que nunca fue contactado por AEW para trabajar con ellos.