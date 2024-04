Fortnite Festival agrega soporte para el control guitarra de Rock Band 4

Han pasado cuatro meses desde el lanzamien to de Fortnite Festival y ahora desde Epic Games han anunciado que el juego ha recibido soporte para las guitarras controles de Rock Band 4.

“¡Ahora podéis usar las guitarras de Rock Band 4 como mandos en las nuevas partes de canciones instrumento principal profesional y bajo profesional en el escenario principal si jugáis en PlayStation, Xbox o PC!”, publicaron a través de la página del juego.

Junto con esto, es que se anunció el pase de Festival de la temporada 3, el cual en esta ocasión llega con Billie Eilish.

Como es habitual, junto con esto es que llegará una serie de contenido basado en la artistas. “El Micrófono fúnebre es uno de los dos instrumentos inspirados en Billie Eilish que podéis desbloquear con la ruta de recompensas prémium. ¿El ritmo no os deja pegar ojo por las noches? ¡Disfrutad de dulces sueños (y sonidos) con el keytar Teclas durmientes!”, apuntan.

Además según mencionan, hasta que termine la temporada 3, se podrán encontrar tres grandes éxitos de Billie como pistas de improvisación en la tienda: “all the good girls go to hell”, “Happier Than Ever - Edit” y “Therefore I Am”.