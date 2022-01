Gal Gadot anticipó que Wonder Woman aparecería en otra película de DC antes de su próxima cinta individual

Poco después del estreno de Wonder Woman 1984 desde Warner Bros confirmaron que Gal Gadot volvería a interpretar a Diana de Themyscira en una nueva película en solitario, pero parece que Wonder Woman 3 no sería el único proyecto basado en los cómics de DC que está desarrollo y contemplaría a ese personaje.

Después de todo, aunque aún no hay nada oficial al respecto, días atrás la propia Gal Gadot anticipó que Wonder Woman podría aparecer en otra película de DC antes de su próxima cinta individual.

Resulta que para celebrar la conclusión de 2021 Gadot compartió un video repasando su año y en aquella publicación de Instagram, en el mes agosto, se puede apreciar que la actriz está en una silla de maquillaje mientras tiene nada más ni nada menos que la tiara y brazaletes de Wonder Woman.

Wonder Woman 3 todavía no completaría su pre-producción, por lo que Gadot no pudo filmar esa película durante agosto del año pasado y, en base a los datos que se conocen actualmente, en esa época Warner Bros estaba rodando a otras dos cintas de DC: The Flash y Aquaman and The Lost Kingdom.

En ese sentido, las especulaciones al respecto no tardaron en multiplicarse y recogiendo rumores anteriores (que aún no son confirmados) varios fanáticos comenzaron a conjeturar con una portencial participación de Gadot como Wonder Woman en la nueva película enfocada en el Flash de Ezra Miller.

De hecho, en ese contexto no solo se recordó que un bus con propaganda de Wonder Woman fue divisado durante el rodaje de la película de The Flash, sino que también algunos fanáticos no tardaron en descubrir que en la publicación de julio de la actriz aparecería una persona con un lanyard similar al usado por el equipo de producción de la cinta del velocista escarlata.

Pero claro, también hay supuestos reportes que vinculan a Wonder Woman a Shazam: Fury of the Gods y Aquaman and The Lost Kingdom, por considerando que la secuela de Shazam comenzó sus filmaciones en mayo de 2021, actualmente no es posible descartar nada de plano.

En ese sentido, lo principal al respecto es que Diana podría aparecer en otra cinta de DC antes de lo que será Wonder Woman 3. Pero por ahora se desconoce la envergadura e importancia de ese potencial papel.