Games Done Quick baneó a Hogwarts Legacy

El evento Games Done Quick, la popular maratón semestral de speedrun para recolección de fondos para caridad, plantó su bandera en el piso y decidió banear a los videojuegos de Harry Potter.

La medida se lleva a cabo tras una actualización de las directrices del evento, las cuales ahora prohíben la realización de actividades ligadas a los videojuegos de la franquicia de Hogwarts. Lo anterior incluye al exitoso reciente lanzamiento de Hogwarts Legacy.

Como consecuencia de esta medida, los jugadores no podrán enviar sus partidas de speedrun para ser consideradas en el evento. Al mismo tiempo, aunque no listan una causa, probablemente todo tiene relación con la polémica figura de la autora de la saga, la escritora J.K. Rowling, quien ha sido cuestionada por sus dichos contra las personas trans.

Los juegos baneados

A través de la página oficial, desde Games Done Quick listan videojuegos que cuentan con “contenido, vistas o un origen que consideramos inadecuado para nuestra transmisión”. Entre estos se encuentran juegos con una clasificación ESRB de “Solo para adultos” o títulos prohibidos en Twitch,

A estos se suman los siguientes títulos:

Air Control

America’s Most Wanted

Barkley, Shut Up and Jam: Gaiden

La serie de Five Nights at Freddy’s

Frog Fractions

God of War (2005)

La serie Harry Potter, incluyendo a Hogwarts Legacy

Huniepop Series

Ion Fury

Kurovadis

Eroico

Natsuiro High School: Seishun Hakusho

Rocko’s Quest

Tanto en el caso de Harry Potter como en el de Five Nights at Freddy’s, los organizadores no descartar revisar a futuro su medida. Sin embargo, por ahora están baneados.