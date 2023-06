Ghouls ‘n Ghosts y otros clásicos de Sega se suman a Nintendo Switch Online

Desde Nintendo han dado a conocer que Ghouls ‘n Ghosts y otros tres juegos clásicos de Sega Genesis se sumarán al catálogo disponible para los usuarios de Nintendo Switch Online y su Expansion Pack.

A través de Twitter fue que anunciaron los cuatro títulos que se suman y que corresponden al ya mencionado Ghouls ‘n Ghost, Crusader of Centy, Landstalker y The Revenge of Shinobi.

Ghouls ‘n Ghost es una secuela de Ghosts ‘n Goblins el cual fue lanzado como arcade en diciembre de 1988.

Cabe recordar que el servicio ya entrega acceso a múltiples títulos de Sega como lo son Street of Rage 2, Sonic 2, Golden Axe, Strider, Contra: Hard Corps, entre otros.

Los juegos ya se encuentran disponibles para los suscriptores del servicio.