Guillermo del Toro cree que el estado actual del cine “no es sostenible”

Guillermo del Toro siente que la industria del cine llegó a un punto que no será sostenible en el tiempo sin un cambio. En el contexto de una presentación en el Festival de Cannes, el reconocido director reflexionó sobre el panorama actual del cine y fue categórico con su veredicto.

Según recoge IndieWire, del Toro argumentó que hay que preocuparse por el futuro del cine ahora y que un cambio tan grande como el que ocurrió con la introducción del sonido a las películas sería inminente.

“Hay muchas respuestas a lo que es el futuro. El que conozco no es el que tenemos ahora mismo. No es sostenible. En muchos sentidos, lo que tenemos pertenece a una estructura más antigua”, dijo del Toro antes de la mencionada comparación con la introducción del sonido. “Así de profundo es el cambio. Estamos descubriendo que es más que el sistema de entrega lo que está cambiando. Lo que está cambiando es la relación con la audiencia. ¿Lo mantenemos, o lo buscamos y somos aventureros?”

Por supuesto, parte de las palabras del director de La Forma del Agua apuntan al contexto donde el streaming se ha convertido en una de las principales formas de distribución de contenido y las compañías quieren potenciar a toda costa esas plataformas. Todo mientras que la exhibición cinematográfica tiene que competir con aquel interés por enviar a los proyectos más “riesgosos” al streaming mientras que grandes producciones como las cintas de superhéroes copan las carteleras.

Pero esos no son los únicos desafíos según del Toro y el director también alzó la voz sobre la capacidad de manejo de contenido que tienen los streamings.

“Ahora estamos perdiendo más películas del pasado más rápido que nunca. Parece que no lo estamos, pero la mera desaparición de los medios físicos ya está haciendo que las corporaciones seleccionen lo que vemos, más rápido para nosotros”, señaló el cineasta. “El futuro no nos pertenece, por lo que nuestro deber no es con nosotros mismos, sino con el futuro, para las personas que vienen después”.