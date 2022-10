Ha muerto Robbie Coltrane, el actor que interpretó a Hagrid en las películas de Harry Potter

Uno de los actores más queridos de la franquicia de Harry Potter ha partido. Este viernes se reveló que Robbie Coltrane, el actor que interpretó a Rubeus Hagrid en las películas del niño mago falleció a los 72 años.

De acuerdo a Deadline, Coltrane murió en el hospital cerca de su casa en Larbert, Escocia. Pese a que la causa de su muerte aún no es detallada, ese mismo reporte indica que el actor enfrentaba problemas de salud desde hace dos años.

Si bien para muchos el papel más conocido de Coltrane es como el querido Hagrid, el actor tuvo una amplia carrera en el cine y la televisión con papeles en producciones como Nuns On The Run, Mona Lisa y Ocean’s 12 aparte de la serie de Flash Gordon y además de GoldenEye y The World is not Enough de la saga James Bond.

Coltrane fue una figura constante en las ocho películas de Harry Potter y además de participar de convenciones mantuvo vigente su conexión con el personaje al interpretarlo nuevamente en 2019 para la atracción Hagrid’s Magical Creatures Motorbike Adventure de Universal.

“Probablemente será mejor recordado en las próximas décadas como Hagrid en las películas de Harry Potter, un papel que trajo alegría a niños y adultos por igual en todo el mundo”, dijo Belinda Wright, la agente del actor, en una declaración a la BBC.