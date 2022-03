Hackers robaron el código fuente de dispositivos Galaxy de Samsung

Samsung confirmó que sufrieron un ataque informático en el que se comprometió información sustancial de los dispositivos Galaxy.

En una declaración al sitio Bloomberg, la compañía surcoreana afirmó que: “Hubo una brecha de seguridad relacionada con ciertos datos internos de la empresa. Según nuestro análisis inicial, la violación involucra algún código fuente relacionado con el funcionamiento de los dispositivos Galaxy, pero no incluye la información personal de nuestros consumidores o empleados”.

De momento, Samsung no ha revelado los responsables de la violación de información, no obstante, el grupo sudamericano de hackers Lapsus$ recientemente se atribuyó el ataque. El grupo compartió un archivo torrent de 190 GB que incluye el código fuente del cargador de arranque para todos los dispositivos recientes de Samsung, así como también el código relacionado con la autenticación biométrica y el cifrado en el dispositivo para teléfonos y tabletas Galaxy. Según Bloomberg, la organización también puede haber obtenido datos relacionados a la fabricante de chipsets, Qualcomm.

En menos de una semana, Lapsus$ también se adjudicó el robo de 1 TB de datos de NVIDIA, que incluyen esquemas y códigos fuente. Los hackers exigieron un pago en un monto desconocido en criptomonedas para no hacer pública la información. Como la compañía no respondió al chantaje, los piratas informáticos subieron a internet el código fuente de la tecnología DLSS y datos relacionados de seis tarjetas gráficas que no han sido anunciadas al mercado, incluida la RTX 3090Ti.

“Actualmente, no anticipamos ningún impacto en nuestro negocio o clientes. Hemos implementado medidas para evitar más incidentes de este tipo y continuaremos sirviendo a nuestros clientes sin interrupciones”, dijo Samsung.

De momento, no se sabe si los hackers exigieron algún tipo de compensación monetaria en criptomonedas como lo hicieron en su anterior ataque.