Hello Kitty te ayudará a cuidar a tu mascota virtual en este nuevo Tamagotchi

Un nuevo modelo de Tamagotchi llegará para cautivar a los fanáticos de las mascotas virtuales y de Hello Kitty. Durante esta semana Bandai America anunció que formó una nueva alianza con Sanrio para concretar un Tamagotchi de Hello Kitty.

Como podrán ver en la siguiente foto, el Tamagotchi de Hello Kitty se presentará en dos modelos: Hello Kitty y Hello Kitty and Favorite Things.

Pero la apariencia de los dispositivos no será el único gancho de esta apuesta ya que el principal atractivo de estos aparatos será que Hello Kitty ayudará a los usuarios a cuidar de sus Tamagotchi.

Concretamente, según lo señalado por Bandai, Hello Kitty podrá darle leche o un pie manzana a los Tamagotchi pero mientras también podrá realizar acciones como tocar el piano, el resto de la dinámica del juego será básicamente lo mismo que ha hecho tan popular a estas mascotas virtuales.

“Durante generaciones, Hello Kitty se ha conectado con la gente a través de la amistad”, comentó Susan Tran, directora de marketing de Sanrio. “Estamos muy emocionados de asociarnos con Bandai America en el Tamagotchi portátil que ofrecerá a los fanáticos una forma divertida e interactiva de conectarse con su amiga Hello Kitty durante todo el día”.

El nuevo Tamagotchi de Hello Kitty se venderá mediante tiendas estadounidenses como Hobby Shops, GameStop, Target y Walmart además de Amazon desde el 1 de diciembre de 2020 y tendrá un valor de $19.99 dólares (más de $15 mil pesos chilenos).