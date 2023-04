Hidetaka Miyazaki, creador de Dark Souls entre las 100 personas más influyentes de 2023

Hidetaka Miyazaki, el presidente de FromSoftware y creador de la saga Dark Souls, ha sido escogido entre las cien personas más influyentes de 2023 por la revista Times.

Miyazaki quien también es responsable de juegos como Bloodborne y Elden Ring, de esta forma forma parte del listado junto a personas como Elon Musk o Lionel Messi.

En su mención aparece un comentario de Neil Druckmann, copresidente de Naughty Dog y uno de los creadores de The Last of Us, sobre Miyazaki este menciona que “La primera vez que jugué a uno de los juegos de Hidetaka Miyazaki, me sentí miserable. Moría una y otra vez ante el primer enemigo. Pero cuando ralenticé mi aproximación, prestando atención a los detalles, de repente todo encajó”.

“Conseguí derrotar al enemigo y avanzar más en el juego. Gané mi progreso y sentí una especie de subidón. A medida que avanzaba en el juego, exploraba el mundo de forma mucho más deliberada y cuidadosa. Y a cambio, el mundo me recompensaba con tensión, belleza y sorpresas”, agrega.

Con todo esto, Miyazaki se convierte en el segundo desarrollador de videojuegos en aparecer en la lista de Time 100, ya que el primero de estos fue Shigeru Miyamoto, quien fue incluido en 2007.