Hogwarts Legacy se convierte en un éxito de ventas e incluso supera a Elden Ring en algunos lugares

Hogwarts Legacy se ha convertido en todo un éxito de ventas, y ahora ha salido a la luz que el título incluso superó en su lanzamiento a uno de los juegos más populares de 2022, hablamos de Elden Ring.

De acuerdo a Christopher Dring, de GameIndustry, en cuanto a las ventas digitales del juego en el caso de Europa, fueron un 56% más que las del título de FromSoftware.

Pero esto no es todo, ya que según menciona, en el viejo continente, si no se toman en cuenta las franquicias anuales de FIFA y Call of Duty, el juego basado en el universo de Harry Potter es el mejor lanzamiento desde Red Dead Redemption.

Cabe recordar que el éxito de Hogwarts Legacy, incluso lo ha llevado a romper récords en Twitch, donde se convirtió en el juego single player más visualizado, mientras que en Steam se ubicó en el segundo puesto de los single player más jugados en la historia de la plataforma.

Mientras miles ya disfrutan del juego, un grupo de modders dio a conocer que estaban trabajando en un mod de multijugador.