Horizon Forbidden West Complete Edition llegará el 21 de marzo a PC

Cada vez son más los juegos de PlayStation que llegan a PC y ahora desde Sony han dado a conocer la fecha en que Horizon Forbidden West Complete Edition aterrizará el próximo 21 de marzo en Steam y Epic Games.

Horizon Forbidden West: Complete Edition incluirá el juego original, el DLC Burning Shores, el soundtrack digital, un libro de arte digital, un cómic digital, así como contenido in-game.

Además contará con una serie de mejoras técnicas como tasa de fotogramas desbloqueada, configuración de gráficos personalizable y compatibilidad con tecnologías como NVIDIA DLSS 3.

Cabe recordar que hasta la fecha son varios los títulos de PlayStation que han llegado a PC como God of War, Days Gone y The Last of Us: Parte 1.

Junto con esto, es que dieron a conocer que el juego ya se encuentra disponible para reserva y quienes lo pre-ordenen obtendrán: