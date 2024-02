Immortals of Aveum costó 125 millones de dólares y desarrollador dice que fue “una idea horrible”

Hace unos meses se lanzó Immortals of Aveum, juego desarrollado por Ascendant Studios el cual no terminó de convencer a los jugadores. El tiempo ha pasado y ahora un desarrollador ha dado a conocer que el juego costó 125 millones de dólares.

En conversación IGN es que el desarrollador se refirió al título debut del estudio mencionando que “El desarrollo costó unos 85 millones de dólares y creo que Electronic Arts añadió otros 40 millones para marketing y distribución”.

De acuerdo a lo que agregó, “había buen talento en el equipo de desarrollo, pero intentar hacer un shooter triple A para un jugador en el mercado actual es una idea horrible, especialmente siendo una nueva IP que también intentaba utilizar el Unreal Engine 5. Lo que acabamos lanzando era una campaña recargada y repetitiva que era demasiado larga”.

Cabe recordar que tras el pobre recibimiento que tuvo el juego, en septiembre pasado la desarrolladora despidió a casi la mitad de su plantilla.

Por otro lado, otro desarrollador que aún se mantiene en la compañía señala que aunque tiene los elementos que destacan los jugadores, aún así no vendió. “No es una secuela o un remake, no tardas 400 horas en terminarlo, no tiene ni una sola microtransacción, ni tampoco grindeo sin sentido en un mundo abierto”.

Agregando que “Aunque no le encantó a todo el mundo los análisis fueron bastante buenos, con un 74 actualmente en Open Critic y valoraciones mayormente positivas en Steam. Pero nadie lo compró”.