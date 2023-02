Jake Gyllenhaal es un soldado que quiere pagar su deuda en el tráiler de The Covenant, la nueva película de Guy Ritchie

Un soldado quiere pagar su deuda y rescatar al hombre que le salvó la vida. Esa es la premisa central de The Covenant, la nueva película de Guy Ritchie.

Esta semana MGM lanzó un nuevo avance de la apuesta más reciente del director de Sherlock Holmes y The Gentlemen donde Jake Gyllenhaal dará vida a John Kinley, un soldado estadounidense que en el contexto de la guerra de Afganistán sufre una emboscada y es rescatado por Ahmed (Dar Salim), el intérprete afgano que viajaba con su pelotón. Ahmed realizará un gran esfuerzo para slavar a John, no obstante, las autoridades estadounidenses no cumplirán su promesa y el intérprete y su familia tendrán que quedarse en Afganistán convirtiéndose en blancos de los talibanes.

Así, John Kinley emprenderá una misión para pagar su deuda con Ahmed e intentará rescatarlo a él y su familia.

Aparte de Salim y Gyllenhaal, The Covenant incluirá actuaciones de Antony Starr, Alexander Ludwig, Bobby Schofield, Emily Beecham y Jonny Lee Miller.

Puedes ver el tráiler de la película aquí:

The Covenant se estrenará el 21 de abril en Estados Unidos.