James Gunn filmará su película de Superman en IMAX

Literalmente grandes noticias involucran a la próxima película de Superman que será dirigida por James Gunn.

La producción será filmada con cámaras IMAX, algo que el propio director confirmó brevemente en Threads.

Aunque Gunn aseguró que “toda la película” será filmada en IMAX, hay que remarcar que no existen producciones que hayan utilizado solo ese formato. Las únicas que sí lo han sido son documentales como Hubble, ya que en general las producciones cinematográficas con guión se filman parcialmente con el formato IMAX.

Aquello se debe a que las cámaras son muy grandes y arrastran algunos desafíos. Por ejemplo, en el pasado eran demasiado ruidosas como para ser parte de secuencias con diálogos.

Entre las películas filmadas en 65mm con cámaras IMAX están The Dark Knight, The Dark Knight Rises, Interstellar, Batman v. Superman, Tenet, Nope y la reciente ganadora del Oscar, Oppenheimer. Sí, Nolan ha sido clave para que el formato haya ganado popularidad.

Por otro lado, el propio Gunn ha experimentado con el formato pero con cámaras digitales, en The Suicide Squad y Guardians of the Galaxy Vol. 3. Otras películas que han usado cámaras IMAX digitales son Avengers: Infinity War y Endgame, Avatar: The Way of Water, Dune: Part Two y la próxima Avatar 3.