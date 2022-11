James Mangold no quiso utilizar The Volume y optó por priorizar los efectos prácticos en Indiana Jones 5

Indiana Jones 5 arrancará con una escena protagonizada por Harrison Ford como el joven Indy por cortesía de un rejuvenecimiento digital. Sin embargo, todo indica que aquel temprano uso de los efectos visuales no será un indicador de lo que vendrá el próxima película del arqueólogo.

Como recordarán Indiana Jones 5 se filmó entre mediados de 2021 y principios de 2022 en diversas locaciones como Italia y Marruecos, pero aparte de ese evidente componente en terreno la película no habría querido recurrir a herramientas como The Volume (el set con pantallas LED que usan en The Mandalorian) para dar vida a su propuesta.

En una entrevista con Empire el propio director de Indiana Jones 5, James Mangold, explicó que no quiso utlizar esa tecnología que Lucasfilm ha aprovechado para la mayoría de sus series de Star Wars ya que en la realización de la película que cerrará la historia de Indy quería priorizar los efectos prácticos.

“Si alguien en las primeras reuniones mencionaba el tema, decía: ‘sin Volume, por favor’”, dijo Mangold (vía Game Rant)

Si bien por ahora no hay detalles sobre los trucos que utilizó Indiana Jones 5 para hacer realidad su premisa, en el mismo artículo se prometió que lo nuevo del intrépido arqueólogo contará con varios vehículos.

“Cada tipo de vehículo, en cada país, tenemos escenas que recrean eventos gigantes realmente icónicos”, tanteó el productor Simon Emanuel.

Indiana Jones 5 se estrenará en junio de 2023.