Joe Dante volverá para dirigir un reinicio de La tiendita de los horrores situada en Halloween

Joe Dante volverá a dirigir tras una larga pausa de una década en su carrera.

Responsable de películas como Gremlins e Innerspace, ahora se encargará de un proyecto llamado Little Shop of Halloween Horrors (La tiendita de los horrores de Halloween) que de seguro no pasará desapercibido entre los fans del terror.

Por un lado, la película será escrita por Charles S. Haas, quien ya trabajó con el director en Gremlins 2: The New Batch, pero el otro factor llamativo es que la película será producida por el también legendario Roger Corman, quien ya trabajó con Joe Dante en sus tiempos novatos de bajo presupuesto en New World Pictures y le produjo Hollywood Boulevard. Luego, lo apadrinó con la primera película de la saga Piranha.

De acuerdo a Deadline, y tal como el título de la película lo indica, el objetivo es crear un reinicio de La tiendita de los horrores que dirigió Roger Corman en 1960, y que luego tuvo una versión musical más popular a manos de Frank Oz en los ochentas generada tras una adaptación a Broadway.

Más sobre Little Shop of Halloween Horrors

En esa línea, con esta nueva película buscarán crear una nueva franquicia.

La película original, y sus versiones posteriores, se centran en un tímido asistente de floristería llamado Seymour (Rick Moranis), quien está enamorado de su compañera de trabajo Audrey (Ellen Greene). Durante un eclipse total, descubre una planta inusual a la que llama Audrey II, la cual se alimenta únicamente de carne y sangre humana. Claro que, por otro lado, la planta comienza a hacer que el negocio sea cada vez más rentable.

Lo anterior ahora será traspasado a un entorno de Halloween, aunque la idea de Audrey II debiese mantenerse. Pero por ahora no hay nada concreto sobre la historia de esta nueva versión.

Tengan en cuenta que la anterior película de Joe Dante fue estrenada en 2014.