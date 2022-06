Joker 2 estaría cada vez más cerca de convertirse en realidad

Aunque ya han pasado varios meses desde que se comenzó a hablar sobre una secuela de Joker, parece que la continuación de la película de 2019 dirigida por Todd Phillips no ha quedado en el olvido y efectivamente podría concretarse.

Después de todo, siguiendo los reportes que indican que Phillips podría asumir un rol de asesor de las películas DC en la nueva era de la compañía bajo Warner Bros Discovery, otro informe indica que el conglomerado estaría bastante cerca de aprobar la realización de Joker 2.

Particularmente, en el mismo artículo donde se destaparon las supuestas negociaciones que Kevin Feige y Warner Bros habrían tenido tiempo atrás, el portal Puck (vía Comicbook) señaló que Warner Bros se está “acercando bastante” a la luz verde para la secuela de Joker.

Previamente se había indicado que Phillips había negociado para escribir esa película, sin embargo, como el proyecto aún no es anunciado oficialmente, no existen detalles sobre qué podría incluir y menos sobre cuál será su equipo creativo. No obstante, aunque Joker funciona bastante bien como una cinta independiente, hay que tener en cuenta que ni siquiera Joaquin Phoenix quiso descartar de plano la opción de una secuela.