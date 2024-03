Kaiju No. 8 se estrenará el 13 de abril en Crunchyroll

El esperado anime Kaiju No. 8, la adaptación del manga de Naoya Matsumoto, finalmente será estrenado el 13 de abril por Crunchyroll.

Realizado por Production I.G (Ghost in the Shell, Psycho-Pass), y con una supervisión del diseño e ilustraciones de los kaiju a cargo de Studio Khara (Evangelion, Shin Godzilla), la serie estrenará sus episodios de forma semanal durante cada sábado, contando con un estreno simultáneo con Japón. Su lanzamiento se concretará a las 8 am CST (10 am de Chile y Argentina, 7 am de México).

Quienes no vean el episodio en simultáneo, podrán acceder a cada emisión solo 30 minutos después de su emisión original. " Los suscriptores ya pueden visitar la página oficial del programa Kaiju No. 8 en Crunchyroll para añadirlo a su Crunchylista como recordatorio”, explican en el comunicado.

Con Daniel Garza como director de doblaje del estudio Audiomaster Candiani, el elenco principal de voces en español de Kaiju No. 8 incluye a los siguientes talentos:

Omar Sánchez como Kafka Hibino / Kaiju No. 8 (Hugo / Peer en Attack on Titan , Cooper en Spriggan , Gugu (Taku Yashiro) / Inmo en To Your Eternity )

Casandra Acevedo como Mina Ashiro (Mai Zenin en JUJUTSU KAISEN, Domino en One Piece , Anna Crown en MASHLE: Magia y Músculos)

Armando Corona como Reno Ichikawa (Muichiro Tokito en Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba , Ui Ui en JUJUTSU KAISEN, Osamu Nakaumi en Platinum End)

Karla Tovar como Kikoru Shinomiya (Juliet Queen Elizabeth VIII en Do It Yourself!, Lelia Mofur en Log Horizon, Vestal en Azur Lane)

La serie está dirigida por Shigeyuki Miya (director y diseñador de personajes de Onihei; director de The Kawai Complex Guide to Manors and Hostel Behavior) y Tomomi Kamiya (Yotsuiro Biyori). La composición de la serie y el guión fueron escritos por Ichiro Okouchi (Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury, borrador de la historia y composición de la serie en Code Geass: Lelouch of the Rebellion).