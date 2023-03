Killers Of The Flower Moon de Martin Scorsese llegará a los cines de Estados Unidos en octubre

Una de las películas más esperadas del año sin duda es la próxima producción dirigida por Martin Scorsese.

Titulada Killers Of The Flower Moon, y basada en una novela de no ficción sobre una serie de crímenes en Oklahoma, la película será lanzada por Apple, pero también tendrá un estreno en cines bajo el amparo de Paramount Pictures.

Y ahora se ha dado a conocer que la película primero llegará a la pantalla grande, con un lanzamiento limitado a partir del 6 de octubre en Estados Unidos. Posteriormente, el 20 de octubre, será lanzada de forma oficial en cines.

Por su parte, posteriormente la producción llegará a Apple TV+, quienes la presentarán a nivel mundial en streaming. También se espera que la película tenga su debut mundial en el Festival de Cannes.

La película, un western que incluirá en su elenco a Leonardo DiCaprio y Robert De Niro, se centra en torno a una serie de asesinatos relacionados con el mercado del petróleo que ocurrieron en la década de 1920 en el condado Osage de Oklahoma. Y en el camino se involucran empresarios, nativos americanos y un FBI que estaba en pañales en esa época.