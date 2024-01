Koji Kondo, el legendario compositor de Mario y Zelda se sumará al Salón de la Fama de La Academia de las Artes y Ciencias Interactivas

Koji Kondo, el reconocido compositor de la música de importantes franquicias de Nintendo como Super Mario Bros. y The Legend of Zelda será incluido en el Salón de la Fama de la Academia de Artes y Ciencias Interactivas.

Según se anunció recientemente, en el marco de la próxima ceremonia anual de los premios DICE, el 15 de febrero, es que el compositor será conmemorado y añadido al selecto grupo que tiene a importantes nombres de la industria como higeru Miyamoto, Hironobu Sakaguchi o Hideo Kojima.

“Estoy profundamente agradecido por haber sido seleccionado por D.I.C.E. por este importante premio. Es un verdadero honor ser reconocido de esta manera y me siento muy honrado”, afirmó Koji Kondo en un comunicado publicado por la organización. “Gracias a la ayuda de muchas personas que me rodean y al apoyo de nuestros clientes y fans, tuve la suerte de estar involucrado en el desarrollo de música para juegos durante décadas. Agradezco a todos los que me ayudaron y apoyaron. Continuaré mis esfuerzos en los aspectos de música y sonido del desarrollo para, con suerte, hacer que la experiencia de juego de todos sea aún más agradable en los próximos años”.

Koji Kondo nació el 13 de agosto de 1961 en la ciudad de Nagoya en Japón. Este se graduó de la Universidad de Artes de Osaka y comenzó a trabajar para Nintendo en abril de 1984, trabajando en la programación de sonido, música y efectos de Super Mario Bros. y The Legend of Zelda de Nintendo.

A lo largo de su carrera este trabajó en reconocidas entregas como The Legend of Zelda: Ocarina of Time (Nintendo 64), Super Mario Sunshine (Nintendo Gamecube), New Super Mario Bros. (Nintendo DS), Super Mario Galaxy (Wii). , The Legend of Zelda: Skyward Sword (Wii), Super Mario 3D World (Wii U) y Super Mario Bros. Wonder (Nintendo Switch).

Actualmente se desempeña como Oficial Senior de la División de Planificación y Desarrollo de Entretenimiento.