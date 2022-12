Kojima asegura que Death Stranding 2 no es una secuela normal

Han pasado unos días del anuncio de Deah Stranding 2 en el marco de The Game Awards, y Kojima ha entregado nuevos detalles de su próximo juego señalando que no es una secuela normal.

En el marco de su podcast, Brain Structure, el creativo se refirió al juego señalando que “la tecnología ha mejorado mucho en los últimos tres años. Cosas que antes eran imposibles ahora son posibles. Así que nos hemos estado retando a nosotros mismos. No es una secuela normal en ese sentido”.

Según agregó en la ocasión, “todavía no puedo decir mucho sobre DS2. Creo que a mucha gente le gustó Sam, y espero que esa gente vuelva a DS2. Y para atraer a la gente que no jugó al primero, he hecho el juego nostálgico, pero también nuevo. No puedo decir más que eso ahora mismo”,

Cabe recordar que junto con el anuncio del juego, recientemente fue dado a conocer que Death Stranding tendrá una adaptación cinematográfica. Esta adaptación será realizada por Kojima Productions y Hammerstone Studios, y según detalló Kojima, “No podría estar más entusiasmado con esta nueva colaboración con Hammerstone Studios. Este es un momento muy importante para la saga y estoy deseando colaborar con ellos para llevar Death Stranding a la gran pantalla”.

Por el momento se desconocen mayores detalles de la producción y si es que contará con la participación de algunos de los actores que participaron del juego como Norman Reedus.