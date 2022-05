La creadora de Fullmetal Alchemist realizó dos ilustraciones para la nueva película live-action

Cada vez queda menos para el estreno en Japón de Fullmetal Alchemist: Final Chapter - The Avenger Scar y Fullmetal Alchemist: Final Chapter - The Last Transmutation, las nuevas películas live-action basadas en el popular manga creado por Hiromu Arakawa; por lo que para seguir aumentado las expectativas de los fanáticos Warner Bros Japón lanzó dos interesantes promociones para esas cintas.

En primer lugar, el estudio reveló dos ilustraciones realizadas por Hiromu Arakawa y que serán entregadas como regalo a los fanáticos que asistan a las primeras funciones de Fullmetal Alchemist: Final Chapter - The Avenger Scar.

La primera ilustración muestra a los personajes en el contexto de un set de grabación.

Todo mientras que el segundo visual es una recreación del póster para las nuevas películas live-action de Fullmetal Alchemist.

Y, como si eso no fuera suficiente, Warner Bros Japón también reveló un nuevo tráiler que resalta la trama de estas películas.

Fullmetal Alchemist: Final Chapter - The Avenger Scar y Fullmetal Alchemist: Final Chapter - The Last Transmutation se estrenarán el 20 mayo y el 24 junio respectivamente en Japón.