La escena post-créditos de la versión extendida de Spider-Man: No Way Home respondería una inquietud sobre hechizo de Doctor Strange

Aunque durante los últimos minutos de la película se plantearon algunos puntos sobre las consecuencias del hechizo que Doctor Strange utilizó para que todos olvidaran quién era Peter Parker durante Spider-Man: No Way Home, la nueva escena post-créditos de la película podría responder a una recurrente pregunta sobre el efecto de aquel encantamiento en los recuerdos de los conocidos de Peter.

Si bien aún falta para el estreno de la versión extendida de Spider-Man: No Way Home en países como Estados Unidos, siguiendo el debut del corte denominado Spider-Man: No Way Home - The More Fun Stuff Version en territorios como Indonesia, a través de redes sociales comenzaron a circular filtraciones sobre el contenido extra de la película.

Así, además de reportes sobre una nueva escena entre Matt Murdock y Happy Hogan, se detalló cómo sería la nueva escena post-créditos de Spider-Man: No Way Home.

Como recordarán cuando la tercera película de Spider-Man protagonizada por Tom Holland debutó en los cines durante diciembre de 2021, su segunda secuencia post-créditos simplemente fue un adelanto de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. No obstante, como la película más reciente de Stephen Strange ya llegó a los cines, ahora Marvel Studios y Sony cambiaron ese adelanto por una verdadera escena post-créditos.

Según los rumores y filtraciones, esta nueva escena post-créditos de Spider-Man: No Way Home estaría ambientada en Midtown High y particularmente se enfocaría en el noticiero de la escuela conducido por Betty Brant.

En ese contexto, después de algunas bromas, se mostraría una despedida para la generación de Peter Parker. No obstante, mientras Ned, MJ, Flash y la propia Betty se pueden ver sin problemas en las fotos, Peter figura oculto por palomas o simplemente está ausente en momentos donde antes estaba.

Por supuesto, aunque de cara a una eventual Spider-Man 4 de Tom Holland se podría establecer una nueva explicación para este punto de la trama de No Way Home, en estos momentos todo parece indicar que el Hechizo de Doctor Strange no dejó a Peter en las fotos y recuerdos de sus conocidos sin ninguna explicación, sino que como muchos sospechaban el encantamiento simplemente hizo que los momentos de Parker con sus conocidos quedaran como memorias difusas donde el arácnido no es relevante o no se puede ver con claridad.

Spider-Man: No Way Home - The More Fun Stuff Version no se estrenará en Chile, pero su debut en Estados Unidos será este 2 de septiembre.