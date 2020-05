La intrincada historia del “asesino del Golden State”, el foco de la próxima serie documental de HBO

Al menos 13 personas fueron asesinadas entre 1976 y 1986 en el sur de California por el “asesino del Golden State”.

El mismo responsable de esos hechos cometió 50 violaciones en el norte de aquél estado, aunque solo décadas después se pudieron realizar las conexiones con las muertes. De hecho, en un momento inclusive se estipuló que tres asesinos seriales eran responsables, incluyendo al “violador del área del este” y el “acechador nocturno original”.

Pero todos eran la misma persona.

Los cargos no se quedan solo ahí, ya que en todo el área californiana también realizó cientos de robos que por décadas dieron pie por años a la búsqueda del “ratero de Vinsalia”.

Por todo lo anterior, la investigación del caso se extendió durante décadas y múltiples sospechosos fueron liberados tras someterse a exámenes o tener coartadas suficientes. Las mismas pruebas de ADN llegaron a la conclusión que el “violador del área del este” y el “acechador nocturno original” eran la misma persona.

Pero el término de “Asesino del Golden State” es reciente, ya que recién comenzó a circular durante el año 2013, tras el trabajo de la escritora Michelle McNamara, esposa del actor Patton Oswalt, quien se puso como objetivo indagar en este intrincado caso. El mismo que fue clave para que California actualmente tenga una base de datos de ADN de criminales que ha servido para mejorar sus resultados investigativos.

Todo eso volverá a salir a colación en una nueva serie documental de HBO que será conocida como ‘I’ll Be Gone in the Dark’ (Me iré en la oscuridad) y que tiene contemplado un estreno para el 28 de junio.

La búsqueda de un asesino

McNamara falleció en abril de 2016, pero tras su trabajo para concientizar sobre el asesino que aún no había sido atrapado a comienzos de la década pasada, el FBI y las autoridades policíacas anunciaron en junio de 2016 una recompensa de $50 mil dólares y la reanudación de los trabajos para dar con el responsable.

Poco menos de dos años después, en abril de 2018, las autoridades finalmente tuvieron éxito, ya que acusaron a Joseph James DeAngelo, un veterano de la Marina de Estados Unidos, y expolicía, con ocho cargos de asesinato en primer grado a partir de la evidencia de ADN existente. En ese ese escenario, también por primera vez se realizó la conexión con el caso del ratero de Visalia.

Dirigido por Liz Garbus, el documental de HBO tendrá seis partes y se centrará tanto en los crímenes que se llevaron a cabo entre los setentas y ochentas, como en la investigación obsesiva de McNamara antes de su muerte a raíz de una sobredosis accidental. Y eso es precisamente lo que refleja el teaser oficial.

La adaptación del libro póstumo

McNamara tenía un blog sobre crímenes sin resolver, llamado “True Crime Diaries”, que dio pie a la escritura de un artículo en Los Angeles Magazine y un posterior contrato para la escritura de un libro.

En su afán de resolver el caso del asesino del Estado Dorado, su investigación la consumió entre los pensamientos oscuros que despiertan este tipo de casas y la sensación de angustia que provocan. Al mismo tiempo, la demanda para cumplir con su trabajo y también responder con su vida familiar la llevaron a ser cada vez más dependiente de medicamentos para controlar la ansiedad.

Pero tras insomnio y múltiples problemas para dormir, McNamara finalmente muró de una sobredosis accidental, dejando su manuscrito sin terminar.

Tras su muerte, Patton Oswal buscó la colaboración de los escritores Paul Haynes y Billy Jensen para terminar el trabajo, que terminó siendo publicado de forma póstuma bajo el nombre de “I’ll Be Gone in the Dark: One Woman’s Obsessive Search for the Golden State Killer” (Me iré en la oscuridad: La búsqueda obsesiva de una mujer por el asesino del Estado Dorado), convirtiéndose en un éxito de ventas y sirviendo de base para la serie de HBO.

Y tanto el título del libro como de la serie del documental hacen referencia a una frase del asesino hacia sus víctimas: “Estarás en silencio para siempre, y me iré en oscuridad”. Algo que a la larga fue resuelto en 2018 y todo será presentado el próximo 28 de junio en la TV.