La nueva película animada de Transformers para el cine explorará la historia de origen de Optimus Prime y Megatron

Transformers: Rise of the Beasts, la película live-action que se estrenará el próximo mes de junio en cines, no es el único proyecto de Transformers que está en desarrollo para la pantalla grande ya que Paramount también está trabajando en una nueva película animada enmarcada en esa franquicia.

Esa cinta será dirigida por Josh Cooley (Toy Story 4) y aunque aún no tiene un título oficial, finalmente conocemos nuevos detalles sobre su historia.

En el contexto de una entrevista con el portal Collider el productor de las películas de Transformers, Lorenzo di Bonaventura, detalló las bases de esta nueva película animada de Transformers. Ante todo di Bonaventura confirmó que esta cinta se desarrollará en Cybertron y explicó su foco estará en la relación entre Optimus Prime y Megatron durante su juventud.

“Esto es algo que estábamos tratando de hacer. Debatimos mucho al respecto en el live-action y era económicamente imposible de hacer, lo cual es, la historia de origen del joven Megatron y el joven Optimus”, dijo el productor. “Si conoces el origen, comenzaron como amigos y, con el tiempo, las cosas se desarrollaron para ellos y terminaron en dos lados. Así que estamos contando la historia del joven Optimus y el joven Megatron. Realmente estamos contando la historia del origen de todos los Transformers, tanto lo que eran al principio como cómo crecen y cómo se separan”.

Y si creen que esa es una historia muy grande para abordar satisfactoriamente en una sola película, entonces probablemente también querrán tomar en cuenta que el propio di Bonaventura afirmó que la idea sería que esta nueva cinta animada impulse toda una trilogía.

“Esperamos que haya suficiente construcción emocional en eso, que conduzca a una trilogía porque, personalmente, creo que es una trilogía natural”, señaló Bonaventura. “No siempre busco hacer varias películas, pero hay una trilogía natural entorno a la relación (de Optimus y Megatron). Entonces, verás a Cybertron de una manera que nunca lo has visto, que nadie lo ha visto antes. Debido a que estamos haciendo una animación, se nos permite hacer todo lo posible. Si intentaras hacer esto en live-action probablemente sería una película de mil millones de dólares o algo así”.

Esta nueva película animada de Transformers se estrenará en cines durante julio de 2024.