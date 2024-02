La película The Mandalorian & Grogu comenzaría sus filmaciones en junio

Aunque aún se desconocen muchos detalles de la película The Mandalorian & Grogu, un reciente reporte apunta a que en junio comenzarían las filmaciones.

La información proviene desde Collider, quienes señalan que la producción debería comenzar en el mencionado mes, aunque se encuentra sujeto a cambios, siendo la ocupada agenda de Pedro pascal uno de los factores que podría influir, dado principalmente porque también participará en la segunda temporada de The Last of Us que se estrenará en 2025 e interpretará a Reed Richards en la película de Los Cuatro Fantásticos del MCU.

Cabe recordar que la película basada en el mandaloriano se espera que se estrene en algún punto de 2026.

Junto con la película es que también llegará una nueva temporada de la serie, pero por ahora se desconoce cuando vería la luz.