La protegida presencia del anillo inteligente de Samsung en Barcelona

pareciera haber salido de los libros de Tolkien: un anillo para dominarlos a todos.

Y es que en un mundo de teléfonos, relojes y bandas, la compañía ya ha declarado su intención de lanzar al mercado un producto llamado hasta ahora el Samsung Ring, un dispositivo de recolección de datos biométricos que apunta a la discreción y la comodidad.

El producto, anunciado durante el Unpacked de la compañía en enero, tuvo su presencia en la feria de Barcelona, pero de manera protegida, con decenas de anillos colocados tras una vitrina y un anuncio al costado señalando que podría no ser su diseño final. Pero por la cantidad de unidades presentes se da a entender que la apuesta de la compañía va en serio y se concretaría más temprano que tarde.

¿Pero que sabemos, en el papel, sobre el Samsung Ring? Sabemos que está pensado para recolectar datos biométricos, al igual que las bandas inteligentes, pero de forma más discreta: hablamos de pasos, ritmo cardiaco, y sobre todo el sueño, considerando que muchos usuarios no duermen con reloj por temas de comodidad.

Y este producto está diseñado para ser casi imperceptible: pesa solo 3 gramos, tendrá tres colores -negro, plateado y dorado- y por supuesto vendrá en distintos tamaños para acomodarse a los diferentes diámetros de los dedos de sus potenciales usuarios.

Sobre la interactividad con el anillo, al no poseer pantalla de ningún tipo, esta se realizará de manera íntegra a través del teléfono con el que esté asociado, lo cual puede parecer un poco limitante al principio, pero tiene un beneficio no menor: la duración de la batería.

Un dispositivo de un tamaño tan pequeño, de forma no convencional y que más encima debe permanecer liviano, no tiene mucho espacio para contar con demasiada batería, por lo que cualquier ahorro sirve. Y la cantidad ahorrada es impresionante, ya que desde la marca aseguran que el Samsung Ring podrá permanecer más de una semana sin tener que cargarse, enfocándose solo en la recolección de datos. Cualquier otra función extra requeriría mayor uso de energía y no es prioridad para esta primera generación de dispositivos.

Pero por lo mismo se apoyará sobre el teléfono y la aplicación Samsung Health, donde todos estos datos cobrarán sentido no solo para visualizarse, sino que también para dar consejos, cambios de hábitos e incluso alertar sobre anomalías detectadas en el tiempo que podrían ser indicio de algunas enfermedades. Todo esto desarrollado de manera interna por el Dr. Hon Pak dentro de la compañía coreana.

Hasta ahora eso es prácticamente todo lo que sabe del Samsung Ring. Aun no existe fecha estimada de lanzamiento ni precio sugerido, pero la apuesta por esta nueva alternativa de medición de salud digital va en serio.