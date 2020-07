La serie animada de Jurassic World presentó su primer avance

Mientras todavía falta bastante para el estreno de la próxima película de Jurassic World, Netflix dio a conocer el primer avance de la nueva serie animada que pretende continuar expandiendo el mundo de la franquicia de los dinosaurios: Jurassic World: Camp Cretaceous.

Esta nueva serie que fue desarrollada por el streaming y DreamWorks Animation se centra en la historia de seis adolescentes que quedaron atrapados en la Isla Nublar durante los eventos de Jurassic World y por ende tendrán que intentar sobrevivir mientras son perseguidos por un montón de dinosaurios.

En ese sentido, la premisa de esta serie es bastante directa y queda muy clara en el primer avance que pueden ver a continuación:

Jurassic World: Camp Cretaceous cuenta con Steven Spielberg y Colin Trevorrow como productores ejecutivos, mientras su elenco en inglés tendrá actuaciones de Paul-Mikél Williams, Jenna Ortega, Ryan Potter, Raini Rodriguez, Sean Giambrone, Kausar Mohammed, Jameela Jamil y Glen Powell.

Todo mientras Scott Kreamer (Cleopatra in Space) y Aaron Hammersley (Star vs. the Forces of Evil) se desempeñarán como productores ejecutivos y showrunners.

Jurassic World: Camp Cretaceous se estrenará el 18 de septiembre en Netflix.